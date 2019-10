Carissimi: "Dovevamo essere più tranquille, bene comunque per i tre punti"

Marta Carissimi ha parlato ai canali ufficiali del Milan al termine di Milan Femminile-Tavagnacco. Ecco le dichiarazione dell'autrice della rete che ha fissato il punteggio sul 2-0: "Abbiamo fatto fatica a girar palla, non abbiamo avuto la lucidità e la tranquillità di trovare gli spazi necessari. Abbiamo forzato la giocata e queste sono partite, come lo saranno tante altre, dove si incontrano squadre che attendono e poi colpirti in contropiede. Non abbiamo avuto tanti rischi ma abbiamo concesso qualche spazio di troppo. Bisognava essere più tranquilli, ma bene comunque per i tre punti. Io ho iniziato la stagione in ritardo rispetto alle mie compagne perché ho avuto un’operazione ad inizio stagione. Adesso sono è da un paio di settimane che inizio a star bene fisicamente, la forma migliora. Segnare fa sempre piacere, anche se era nel finale era importante chiuderla mettendola sul 2-0, quindi bene così. L’1-0 non ti fa mai star tranquillo, quindi ero molto contenta".