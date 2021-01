Carrera: "Il Milan si è rafforzato e sono convinto che Mandzukic darà una grossa mano"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport' Massimo Carrera ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Corsa scudetto? Fino a qualche tempo fa avrei detto Milan perchè i rossoneri nonostante le assenze erano i più continui. Adesso però mi sembra che sia tutto aperto. Il Milan si è rafforzato e sono convinto che Mandzukic darà una grossa mano. Come per Ibra, l'età non conta. Però la Juve è in crescita Ha rosicchiato punti alle milanesi ed è la squadra col maggior margine di crescita. E' l'unica ad aver cambiato allenatore ed ha recuperato tutti i big. L'Inter senza coppe avrà un vantaggio in primavera. Conte è un vincente ed è il favorito".