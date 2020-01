Casasco (pres. medici sportivi): "L’età è un numero, Ibra può ancora stupire"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Maurizio Casasco, presidente europeo dei medici sportivi, per parlare di Ibrahimovic: "Ci sono trentenni con l’età biologica di un quarantenne e cinquantenni che sembrano avere dieci anni di meno. Dipende da molti fattori. Il dna, l’alimentazione, l’allenamento, la quantità di stress sopportato. Nel caso di Ibrahimovic, come in molti altri, è anche una questione di abilità tecnica. Quello è un altro dato importante. A 38 anni un soggetto può ancora essere nel pieno dell’efficienza. Casomai cambiano i tempi di recupero, ma dopo i 40-45 anni. A 38, Ibra ha la possibilità di ottime performance. Ribadisco è che l’età anagrafica in sé non dice niente. Non conosco le sue condizioni, non so quanto si sia allenato in questo periodo. Il Milan però ha un settore medico ottimo, un bravo allenatore, quindi tutto quello che serve per giudicare e decidere. Il Milan può aspettarsi ancora grandi cose dallo svedese".