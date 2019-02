Caso Icardi, Mirabelli scherza: "Raiola non è bello come Wanda ma..."

Parlando del caso Icardi, Massimiliano Mirabelli, intervistato da Tuttosport, ha risposto prima con una battuta per poi esternare il suo pensiero: "Pure io ho fatto qualche rinnovo difficile. Ricordate il braccio di ferro per Donnarumma con Mino Raiola? Non sarà bello come la signora Wanda Nara ma è stato impegnativo anche lui. Il problema non è che Wanda Nara sia una bella donna o la moglie del calciatore. Il problema è lei non parla nelle sedi opportune. Questo ricorso massiccio ai social o alle tv dove ribadisce la posizione nelle trattative è fuori luogo. Lo fa solo per diventare un personaggio e ci è riuscita. Sta lavorando solo per sé e per farlo sta danneggiando seriamente Icardi".