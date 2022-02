Cassano boccia Zaniolo: "Per me non è un grande giocatore"

All’interno della BoboTv Antonio Cassano ha parlato di Zaniolo. Queste le sue parole sul talento giallorosso accostato anche al Milan: “Zaniolo? Quando sta bene, con quel fisico riesce a fare il gol e la giocata. Però per me non rimane un grande giocatore. L'idea del passaggio, ad esempio, non la ha. Si mette a testa bassa e parte".