Cassano elogia il Milan: "Sta facendo qualcosa di eccezionale"

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, si è così espresso alla BoboTV sul Milan: “Non dimentichiamo che il Milan è senza Kjaer, con un Kessié punto interrogativo, Saelaemakers che non è quello di inizio stagione, Brahim Diaz che non sta facendo bene, Ibra spesso infortunato e Rebic spesso infortunato e sono primi. Stanno veramente facendo qualcosa che nemmeno loro immaginano, un qualcosa di eccezionale“.