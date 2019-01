Castillejo a MTV: "Partita molto importante, ci servono i tre punti per raggiungere la Champions League"

Samu Castillejo ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro il Napoli: “È una partita molto importante, sono una squadra che gioca bene, forte fisicamente. Giochiamo davanti alla nostra gente e ci servono tre punti per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions League. Hanno grande qualità in attacco, servirà una squadra unita per difendersi dal Napoli. Nel finale la partita può decidersi con i cambi, quando i giocatori sono stanchi. Dobbiamo vincere per ottenere i tre punti”