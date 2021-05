Castillejo a Sky: "Le critiche sono giuste ma con noi si tende ad eccedere. Tornare in Champions sarebbe come un trofeo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Samu Castillejo ha parlato delle ultime partite giocate dal Milan e dall'obbiettivo Champions League. Queste le domande e le risposte.

Sulle partite giocate contro Juventus e Torino.

"Come avete visto abbiamo giocato due partite difficili e abbiamo ottenuto grandi risultati. Abbiamo giocato benissimo e abbiamo ottenuto grandi vittorie"

Sull'obbiettivo Champions.

"Siamo molto vicini, manca ancora un passo e speriamo di farlo domenica nel nostro stadio"

Sulle critiche ricevute dalla squadra.

"Nel calcio ci sono le critiche ed è giusto che sia così ma con noi si tende un po' ad eccedere. Il Milan quando perde 2 partite è una squadra morta, una squadra che non si rialza, una squadra di giovani e bla bla bla..poi quando invece arrivano i risultati siamo tutti dei fenomeni"

Sul valore di tornare in Champions League.

"Molti giocatori della nostra squadra non hanno giocato questa competizione e molti calciatori hanno vinto poco nel calcio. Per noi tornare in Champions League sarebbe come vincere un trofeo"

Su un fioretto che si sentirebbe di fare in caso di ritorno in Champions League.

"Dato che cambio tanti colori di capelli e ho un sacco di tatuaggi, se andiamo in Champions probabilmente farò un nuovo tatuaggio o qualcosa ai capelli"