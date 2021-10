Castillejo a Sky: "Non ho avuto un periodo facile, sono felice di aver aiutato la squadra. Al Milan siamo una famiglia"

Intervistato da Sky, Samu Castillejo ha rilasciato queste parole alla fine di Milan-Verona:

Sulle lacrime a fine partita: "Non ho avuto un periodo facile, ma sono contento di essere riuscito ad aiutare la squadra a portare a casa i tre punti".

Sul suo momento: "Sono stato più fuori che dentro questa estate, ma alla fine sono rimasto. Il mio atteggiamento è sempre lo stesso, mi alleno sempre bene e punto a farmi trovare pronto. Oggi è andata bene e sono contento di questo".

Sull'abbraccio dei compagni: "Sono qui da diversi anni. Sono arrivato quando il Milan stava male, ora siamo riusciti a cambiare tutto. I compagni sono importanti, siamo una famiglia".

Sulla sua permanenza al Milan: "E' il destino che mi tiene legato a questa maglia. Ero più fuori che dentro, ma alla fine il destino ha voluto che rimanessi qui. Sono molto contento, non ho parole per quello che è successo oggi. La mia famiglia è lontana, per me è difficile. Oggi ho dato tutto ed è andata bene".