Castillejo: "Rossonero fin da bambino, a 12 anni ero a San Siro per Milan-Torino"

Samu Castillejo, protagonista di un'intervista esclusiva con DAZN, ha parlato così del suo tifo per i colori rossoneri: "Conservo ancora oggi una foto di quando avevo 12 anni. Sono andato a visitare lo spogliatoio del Milan prima di una partita. Ero seduto sul tavolo nella stanza dove ora ci cambiamo. Poi anche una in Duomo con la bandiera del Milan".

Sui primi ricordi del Milan: "Giocatori come Maldini, Gattuso. Quella era una squadra che aveva vinto tutto. Ero piccolo, amavo il calcio e il Milan è una squadra che ho sempre seguito. Ho visto un Milan-Torino che finì 0-0 con rigore sbagliato da Gilardino. Ricordo tutto in modo bellissimo, lo stadio era impressionate e i tifosi incredibili per come sostenevano la squadra. Sono ricordi indimenticabili".