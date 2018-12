Castillejo scherza: "Prete del Villarreal? Ha anticipato il mio trasferimento durante la messa"

Nel corso dell'intervista a DAZN, Samuel Castillejo ha rivelato un particolare retroscena estivo prima del passaggio ufficiale al Milan: "Si parlava della mia cessione al Milan, al parroco piacevo tanto per come giocavo, mi ha detto di non andare. Qualcuno stava riprendendo la messa e lui ha anticipato il trasferimento. L'ha ufficializzato, non si sapeva ancora al 100% ma era tutto quasi definito e alla fine l'ha chiusa lui".