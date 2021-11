Cavasin esalta Pioli: "Ha sempre avuto grandi qualità"

Intervistato da Tuttosport, Alberto Cavasin ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: “Ha sempre avuto grandi qualità: saggezza, calma, intelligenza. Magari non mi aspettavo che sarebbe potuto diventare quello che potrebbe riportare lo scudetto al Milan. Ma era molto facile pronosticare che da allenatore o da dirigente sarebbe stato un bene per il mondo del calcio. In campo non era uno che picchiava, era coriaceo, più un giocatore elegante che uno scorbutico. Si sapeva far rispettare, senza alzare la voce. Era così da calciatore, adesso è uguale da allenatore. Il mio augurio, nonostante abbia un figlio interista, è che possa vincere il derby: si meriterebbe una soddisfazione del genere”.