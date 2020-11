Ceccherini: "Ibrahimovic? Immarcabile. Il Sassuolo per certi versi è più temibile di Milan e Juventus"

Intervenuto ai microfoni de l'Arena, il difensore dell'Hellas Verona Federico Ceccherini è tornato sulla sfida con il Milan. Queste le sue parole: “Col Milan abbiamo fatto quasi 65’ la gara, poi purtroppo ci siamo abbassati troppo e loro, diciamo, cercavano i lanci lunghi su Ibrahimovic. Immarcabile. Lui da solo ci metteva in difficoltà negli ultimi minuti. A quell’età non credevo riuscisse a fare certe cose. Non siamo riusciti a contenerlo come prima. Il goal annullato? Non mi aveva fatto saltare e poi i miei compagni urlavano anche mano. Era giusto annullarlo. Il Sassuolo? Squadra molto forte, che gioca molto sul possesso palla. Aspettano la tua pressione per uscire palla al piede. Per certi versi sono più temibili di Juventus e Milan”.