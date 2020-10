Cecchi: "Non capisco però perché si faccia tutto come prima. Avrei abolito Nations League ed Europeo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex capitano del Parma Stefano Cecchi ha parlato del campionato italiano durante l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Quando si parla di campionato falsato si sbaglia perché in questo momento è la vita falsata. Inevitabile pensare che il campionato sarà condizionato. Non capisco però perché si faccia tutto come prima, non si poteva abolire Nations League ed Europeo?"