Ceferin: "Spero che gli stadi senza pubblico non siano una parentesi troppo lunga"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente della UEFA Ceferin ha parlato degli stadi a port chiuse. Queste le sue parole: "Temo che per un certo periodo non sarà possibile far entrare il pubblico negli stadi. Spero che si tratti di una parentesi non troppo lunga, dopodichè rivedremo finalmente gli impianti pieni di appassionati entusiasti. Lo vogliamo tutti. Io per primo".