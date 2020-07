Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex direttore sportivo Franco Ceravolo ha parlato della riapertura degli stadi. Queste le sue parole: "Riapertura stadi? Per lo scudetto i giochi sono quasi fatti. Il tifoso oggi va a sostenere la squadra e per vivere emozioni, ma in questo momento per me sarebbe inopportuno per 4-5 giornate, caso mai per la stagione successiva."