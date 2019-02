Cesari a Tiki Taka: "Kolarov trattiene e poi spinge Suso, manca un rigore al Milan"

Ospite del salotto di Tiki Taka sui canali Mediaset, Graziano Cesari ha commentato così il rigore non concesso al Milan contro la Roma: "Sul risultato di 1-1, al 53’ di Roma-Milan, Suso si impadronisce del pallone e sterza rapidamente. Kolarov lo abbraccia vistosamente, lo trattiene, il VAR non può intervenire ma secondo me il rigore c’è. Kolarov spinge l’avversario”.