Dalle colonne del Corriere della Sera, Fulvio Collovati, fra le altre cose, ha parlato anche di Ibrahimovic: "Zlatan per come è decisivo può essere considerato al pari di Maradona. Lui è un grande individualista al servizio del collettivo. Sa trascinare i compagni come Mosè. E poi Ibrahimovic con il suo metro e 90 tiene impegnato i difensori avversari aprendo varchi per i compagni".