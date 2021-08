Commisso: "Juventus, Barcellona ed Inter si sono indebitate per un 'lavoro sporco'"

Ospite in questi giorni di Marina di Gioiosa Jonica, Rocco Commisso, ha parlato anche della Serie A e delle big che si sono indebitate in questi anni pur di rimanere in alto: "Vedo la Juve favorita per lo Scudetto: ha 200 milioni di stipendi, noi appena 70. Come hanno comprato Chiesa? Ce lo hanno "rubato" perché gli hanno dato molti soldi... ecco la differenza tra noi e la Juve: più ricavi hai e più puoi spendere. Ci sono club come Juventus, Barcellona ed Inter che sono indebitati per un "lavoro sporco"", è quanto raccolto da FirenzeViola.it.