Compagnoni: "75 mln per Paquetá e Piatek? Risorse in abbondanza col fondo Elliott, ma il Fair Play..."

Maurizio Compagni, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così della situazione rossonera: "Chiaro che sulla carta il Milan si indebolisce, Higuaín sulla carta è molto più forte di Piatek. Ma ovvio che se andiamo a pesare i rendimenti in stagione, non c'è paragone. L'ultimo Higuaín era praticamente irriconoscibile, fuori dal progetto e malinconico, comunque faccio fatica a dire che il Milan si sia rinforzato. Ora non è la mia favorita per il quarto posto, resta competitivo ma dietro ad altre. 75 milioni per Paquetá e Piatek? Le risorse ci sono in abbondanza col fondo Elliott, ma il Fair Play Finanziario così come è adesso blocca molto e va ampiamente rivisto. Senza limitazioni, la dirigenza rossonera non avrebbe alcun problema a spendere anche di più, ma io non li avrei spesi in questo modo. Bisogna capire quanto sia fondamentale arrivare subito quarti o lavorare in prospettiva e costruire campioni in casa".