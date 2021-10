Compagnoni: "Vlahovic in prospettiva potrebbe servire al Milan"

Il giornalista Maurizio Compagnoni si è così espresso a SkySport sul futuro di Vlahovic: "L'idea è cederlo a gennaio a 18 mesi dalla scadenza del contratto, quindi sarebbe ancora un'operazione fattibile. Non girano tanti soldi a gennaio e la Fiorentina non lo svende, ma è stato un errore di valutazione non cederlo nella scorsa estate: la Fiorentina doveva essere pragmatica, ma è giusta l'uscita di Commisso ed è giusto cederlo prima della scadenza. Per le caratteristiche del giocatore, nonostante i bilanci delle italiane non permettano un trasferimento, servirebbe al Milan: non ha esattamente due ragazzini davanti, ma anche alla Juve e all'Inter".