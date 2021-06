Condò: "Non disconosco il valore di Giroud, ma a settembre avrà 35 anni"

Paolo Condò, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport durante "Calciomercato - L'Originale" sul possibile nuovo attaccante del Milan: "Non disconosco il valore di Giroud, campione del Mondo e attaccante eccellente. A settembre, però, avrà 35 anni. E la riserva di un 39enne come Ibrahimovic deve essere un giocatore giovane, non un 35enne. Nei 7 milioni di Ibrahimovic ci metto anche l'avviamento di un giocatore come Raspadori o Scamacca a cui possa insegnare qualcosa. Tra un anno il Milan avrà lo stesso problema".