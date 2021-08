Controrisposta di Gomez a Gasp: "Non capisco perché si ostini a dire bugie. 50 testimoni"

Dopo il botta e risposta di ieri tra il Papu Gomez e Gian Piero Gasperini è arrivata oggi, sulle pagine de L'Eco di Bergamo, la contro risposta dell'argentino, che ha affermato: "Non capisco perché Gasperini si ostini a dire bugie: ci sono 50 testimoni della sua aggressione. Io ho detto di avere sbagliato disobbedendo sul campo, non so perché lui non riesca ad ammettere la verità".