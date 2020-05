Coronavirus, Conte: "Nuovo decreto. Tagliamo 4 miliardi di tasse. I 600 euro? Arriveranno subito"

Intervenuto in conferenza stampa, il premier Conte presenta il testo finale del nuovo decreto Rilancio: “È un testo complesso, sono oltre 250 articoli, ma parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. È un lavoro incredibile, abbiamo lavorato non solo con i ministri, ma devo ringraziare gli staff tecnici che hanno lavorato giorno e notte per portare a compimento questa fatica. Sappiamo che il Paese è in attesa, abbiamo impiegato del tempo, ma è stato non un minuto di più per un testo articolato. Abbiamo registrato dei ritardi nella Cassa Integrazione in deroga: è una procedura di per sé molto farraginosa, concepita per un contesto ordinario. Ci abbiamo lavorato, e devo ringraziare tutte le Regioni, per trovare la soluzione più rapida. Confidiamo di recuperare il tempo perduto, abbiamo snellito questa procedura. I 600 euro questa volta arriveranno subito, perché abbiamo già in anagrafe chi ne ha beneficiato, e ci riserviamo di integrare questa misura con un ristoro di almeno 1000 euro. Tagliamo anche 4 miliardi di tasse, abbiamo sconti fiscali per ristoranti e teatri, per tutti gli esercizi aperti al pubblico che dovranno adottare misure anti-Covid. Rinviamo tutti gli adempimenti a settembre, aiutiamo le imprese e le famiglie. Istituiamo il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità prevedendo risorse per 40 milioni”.