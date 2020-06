Coronavirus, Fontana: "In Lombardia obbligo mascherine per altri 15 giorni"

A margine di un evento a Milano, Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, ha annunciato che l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto verrà prolungato di altri 15 giorni: "Credo che continueremo ancora per 15 giorni: abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione visto che i numeri stanno andando bene" riporta l'Adnkronos.