CorSera - Pioli: "Mi piacerebbe aprire un ciclo col Milan"

Stefano Pioli ha preso il Milan in corsa e spera di riportarlo in alto. Il tecnico emiliano ha un contratto “a tempo” con i rossoneri, ma punta a restare a lungo: "La mia esperienza più duratura è stata a Bologna due anni e mezzo - ha dichiarato al Corriere della Sera - mi piacerebbe allenare una squadra 4-5 anni, perché c’è tanto da creare come spirito, come cultura. Non si può fare a meno dei risultati, ma credo che la difficoltà maggiore sia la valutazione degli obiettivi a inizio anno: perché se pensi che la tua squadra sia meglio di quello che è, diventa difficile centrare gli obiettivi e di conseguenza tenere l’allenatore. L’allenatore fortunato è quello che va in una società che ha un giudizio realistico degli obiettivi della squadra. Ai tifosi auguro di vivere assieme un 2020 migliore. E chissà che non nasca qui il mio ciclo lungo".