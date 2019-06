Corsi a TL: "Giampaolo non è inferiore a Sarri"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli intervistato da TeleLombardia, ha parlato anche di Marco Giampaolo: “Giampaolo è intelligente, ha cambiato le sue idee di calcio a Empoli dove ha mostrato lo spessore del tecnico e dell’uomo che è. Da un paio d’anni i tecnici vanno a vedere i suoi allenamenti nel tentativo di apprendere tanta roba. Così come Sarri... E anche Andreazzoli. Giampaolo non è minore di Sarri, anche se Maurizio ha Napoli e Chelsea nel curriculum. Ai giovani allenatori consiglio di seguire entrambi. A Bucchi, che potrebbe diventare il nostro allenatore, ho consigliato di andare a vedere come allena Giampaolo una settimana. Sarri alla Juve? Lui brontola, è un po’ pessimista... Ma la Juve sabato mi ha detto che il problema dovrebbero risolverlo per la gioia di tutti. Sta già mettendo gli occhi su quel che ha fatto Traorè”.