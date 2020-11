Corvino su Hauge: "È veloce e completo, ha tutto per giocare ad alti livelli"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica del Lecce, ha parlato così di Jens Petter Hauge: "In rapporto all’età (vale a dire 21 anni appena compiuti) è già uno specialista nel ruolo. Predilige il piede destro e ama giocare a sinistra: in quella zona di campo è sempre pericoloso. Sia perché vede la porta ed è efficace in zona-gol, ma anche perché riesce a servire molti assist ai compagni. È veloce e completo, e ha una forza fisica che gli permette di essere molto resistente. Insomma, ha tutto ed è già pronto per esprimersi anche ad alto livello.