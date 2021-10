Costacurta: "A Porto ci aspettavamo un Milan diverso. Oggi vedremo come reagiranno i rossoneri"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Bologna-Milan: "Credo che siamo stati tutti sorpresi dalla partita di Porto: ci si aspettava un Milan diverso, senza però dimenticarci che il Porto è quello che ha eliminato la Juve e che ha battuto il Chelsea nel ritorno dei quarti di finale; il Porto è il nuovo Atletico Madrid. Il Milan aveva grandi assenze. Ci sono tanti motivi per vedere come reagirà il Milan ad una delusione, nonostante la sconfitta sia arrivata per il fallo su Bennacer".