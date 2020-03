Costacurta: "Nei difensori di oggi mi rivedo in Caldara. Il difensore più forte della Serie A è Koulibaly"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha risposto alla domanda da casa che gli chiedeva in quale giocatore attuale si rivede e quale sia il difensore più forte della Serie A. Questa la sua risposta: "Quello che io credo che mi somigli, al momento, è il giocatore che è stato Caldara fino a un anno e mezzo fa. Finalmente l'ho rivisto con il Valencia e lì mi sono rivisto per una serie di motivi dato che ha anticipato moltissime volte l'attaccante e credo che quello fosse il mio pregio in campo. Ha scelto soluzioni tattiche molto importanti e se l'Atalanta ha sofferto poco in quella partita credo sia stato grazie a Caldara. Il difensore più forte della Serie A, nonostante ora non giochi, penso sia Koulibaly del Napoli."