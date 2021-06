Cristovao su Jovic: "Al Milan potrebbe diventare grande sul serio. Ha grandissime qualità"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Helder Cristovao, ex allenatore di Jovic ai tempi del Benfica, ha parlato dell'attaccante serbo e delle possibilità di vederlo al Milan. Queste le sue parole: “Per i rossoneri sarebbe un colpo enorme, ci spero. Ormai Luka è un altro giocatore. All’Eintracht gli hanno trasmesso la cultura del lavoro. Ha sempre avuto personalità. In allenamento cercava il dribbling, la giocata, il tunnel. In rosa c’era Ruben Dias, oggi titolare nel City, centrale roccioso. Luka cercava sempre l’uno contro uno con lui. Gli chiesi come mai, mi rispose che avrebbe migliorato solo contro i top. Al Milan potrebbe diventare grande sul serio. Il calcio italiano è tosto, fisico, ma dopo aver giocato bene in Bundesliga puoi andare ovunque. Ha mezzi straordinari“.