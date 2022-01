CT Nigeria: "Osimehn mi ha supplicato di non chiamarlo per la Coppa d'Africa"

Augustin Eguavoen, ct della Nigeria, si è così espresso a NFF TV dopo l'annullamento della convocazione di Victor Osimhen per la Coppa d'Africa a causa della sua positività al Covid: "Mi ha detto che dovevo capire che non stava bene e che non voleva partecipare alla Coppa perché non avrebbe potuto dare il 100%. È un peccato che non possa partecipare. Mi ha praticamente supplicato di non chiamarlo e ho capito le sue ragioni. Quando abbiamo parlato era visibilmente deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci, ma non è cambiato niente. Osimhen doveva fare delle valutazioni attente sul proprio infortunio e alla fine abbiamo deciso di non convocarlo e di lasciar perdere".