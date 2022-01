Cucchi: "Il Milan, con questo rendimento, potrà dare filo da torcere all'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Cucchi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Nel centrale difensivo c'è il punto più debole di un Milan tutt'altro che debole. Il rafforzamento del reparto difensivo non farà che bene a questa squadra e Pioli sta confermando di come abbia in mano la squadra e come questa abbia grandissimi margini di crescita. Ha giocatori importanti come Leao che stanno facendo benissimo e con questo rendimento potranno dare filo da torcere all'Inter"