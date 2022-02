Cuoghi su Donnarumma: "Ora sono contenti tutti. Il Milan ha trovato un portiere all'altezza"

"Ormai è finita, lui è andato dove voleva e il Milan ha trovato un portiere all'altezza". Sulla vicenda Donnarumma, Stefano Cuoghi, raggiunto da Tuttomercatoweb.com, è molto chiaro. Il portiere ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di aver ricevuto l'addio con una telefonata che gli annunciava l'arrivo di un altro portiere. "Sono contenti tutti - dice - il tifoso magari inizialmente ci è rimasto male anche perchè c'è un difetto di fondo dei calciatori. Dovrebbero smetterla di baciare la maglia perchè tanto nel calcio di adesso è un attimo passare per un traditore o per uno che dice delle falsità. Meglio fare il professionista senza bisogno di far vedere nient'altro. Occorre dare tutto, senza baciare le maglie. Il calcio di oggi ti porta poi a cambiare casacca e città. Smettiamola quindi con queste cose. Basta con le sceneggiate per far vedere qualcosa o dimostrare una sicurezza che poi in realtà non c'è".