Cuoghi su Milan-Lazio: "Vincere per i rossoneri vorrebbe dire affrontare altri due derby"

Stefano Cuoghi, raggiunto da Tuttomercatoweb.com, ha parlato della sfida di Coppa Italia di stasera con la Lazio: "La Coppa Italia io l'ho vinta col Parma e ai miei tempi valeva meno di adesso. Ora pare quasi un traguardo eccezionale. Perdere del resto non piace a nessuno e vincere è sempre prestigioso. E' una gara che vale, per il Milan vincere vorrebbe dire fare un altro derby. La Lazio comunque sta migliorando e venendo fuori. E' una competizione molto importante perchè mettere un trofeo in bacheca è significativo anche per i giocatori e per le società. E vincere aiuta a vincere".