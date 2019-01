Currò a MN: "Credo che Leonardo abbia già bloccato gli obiettivi, società attenta a non far filtrare nomi sul mercato"

Enrico Currò, firma di Repubblica, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul prossimo mercato rossonero.

Quali saranno le linee guida del Milan nel mercato che sta per iniziare?

"Non sono in grado di fare nomi. Quello che posso dire è che il Milan abbia un'esigenza, che è quella di non andare troppo in là a fare acquisti. Il Milan ha degli impegni per i quali non può aspettare. Credo che le idee siano chiarissime e che siano stati bravi a non far filtrare nulla. Penso che Leonardo abbia già più o meno bloccato gli obiettivi. Fabregas? Leonardo e Maldini hanno fatto capire molto chiaramente che i paletti del Financial Fair Play sono piuttosto rigidi, quindi si possono fare operazioni in entrata solo per la cifra che incassi dalle cessioni. Se Borini andasse veramente in Cina, li potresti reinvestire per il catalano. Il richiamo della UEFA su Paquetà è abbastanza significativo".