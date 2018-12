Cutrone a Sky: "A Bologna c'è stato un malinteso, tutto chiarito. Golden Boy e Premio Kopa? Piedi per terra..."

Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la festa natalizia del settore giovanile. Queste le sue dichiarazioni: "Personalmente so di aver sbagliato martedì sera per il nervosismo che ho avuto. Giusto che il mister abbia voluto parlare con me, così come chiarirsi al termine della partita. Ma era già tutto risolto in poco tempo. Mi prendo le colpe e ho sbagliato, è stato un gesto dettato dalla voglia di vincere e di aiutare i compagni. C'è stato un malinteso perché mi ero fatto male e pensavo che il cambio fosse per quello, ma io non sentivo più dolori".

La classifica del Premio Kopa e la vittoria del Golden Boy: "Fanno piacere e gratificano, bello ricevere questi premi però rimango coi piedi per terra e continuo a lavorare ogni giorno".

Il rapporto con Higuain: "C'è un grandissimo rapporto e lo avremo sempre. Mi trovo benissimo con lui, mi aiuta sempre e mi riempie di consigli. Adesso purtroppo non siamo riusciti a segnare nelle ultime gare, cercheremo di fare di più nelle prossime. Scendere in campo al suo fianco è bello e mi aiuta tanto".