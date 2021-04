Dalot a MTV: "Leao mi ha aiutato tanto nel mio approdo al Milan. Qui c'è una squadra speciale"

Diogo Dalot, laterale portoghese del Milan, si è così espresso a MilanTV nel corso del format condotto da Giorgia Tavella. Queste le domande e le risposte:

Sulla sua famiglia.

"Per me è stato facile decidere di vivere con la mia famiglia. La voglio sempre al mio fianco e sin da quando ero a Manchester mia madre mi ha seguito. E' un'insegnante e presto tornerà in Portogallo a lavorare. Ora sono cresciuto. E' chiaro che la mamma è sempre la mamma e mi ha aiutato tantissimo, soprattutto quando sono andato via di casa a 18 anni. Ho viaggiato tanto con loro in Europa"

Il rapporto con i compagni.

"Quando ho avuto l'opportunità di arrivare al Milan ho parlato tanto con Rafa (Leao) e mi ha detto che qui c'era una squadra speciale e un paese bellissimo. Ed è la verità. Mi ha aiutato tanto e mi ha rassicurato."

Sul suo tempo libero.

"Esco con il mio cane Junior e gioco un po' alla playstation. Alla sera vado a letto presto, verso le 22.30/23 perchè sono stanco morto. Prima di dormire sto un po' con mia madre e il mio cane davanti alla tv. Da quando sono arrivato in Italia il mio piatto preferito è la pasta."