Dalot a SportMediaset: "Felice per quello che stiamo facendo. Futuro? A fine stagione vedremo"

Diogo Dalot, terzino rossonero in prestito dal Manchester United, è stato intervistato da SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni:

Il suo rapporto con Mourinho: “Sono grato per tutto, quando posso parlo con lui. Mi piace Mourinho, è una grande persona e un grande allenatore, sono grato per tutto quello che ha fatto per me”.

Sul suo momento: “Sono felice per quello che stiamo facendo, molto contento per come sto giocando in questa stagione. Futuro? Non è nei miei pensieri, sono tranquillo, a fine stagione vedremo”.

Giovedì, giorno del ritorno contro lo United, sarà il suo ventiduesimo compleanno: “Il regalo perfetto è vincere e passare il turno. Sarebbe il miglior regalo da ricevere”.