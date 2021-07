Damiani su Giroud: "Buonissimo acquisto, può giocare anche in coppia con Ibra"

Oscar Damiani, noto agente sportivo, ha commentato così a Tuttosport l'arrivo al Mlilan di Olivier Giroud: "È un giocatore certamente conosciuto. Esperto, non giovanissimo, sta ancora bene fisicamente, si era distinto in Nazionale. Può essere un’alternativa a Ibra, ma anche giocare in coppia con l’attaccante svedese. Giroud è fisico, forte di testa, intelligente nel gioco, sa far salire la squadra. Si tratta di un buonissimo acquisto. Nonostante Giroud negli ultimi anni non sia stato titolare, non si devono dimenticare le sue qualità tecniche. È in gamba, uno che gioca di squadra. Certo, non ti devi aspettare che con un suo colpo ti vinca da solo la partita. Ha bisogno di un gruppo in cui poter essere partecipe: così potrà dare il suo contributo".