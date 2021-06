Damiani su Giroud: "Non è più giovanissimo, ma potrebbe far molto comodo al Milan"

Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore, si è così espresso a SkySport sul possibile arrivo di Giroud al Milan: "È necessariamente l'alternativa a Ibra. Giroud è un finalizzatore mancino, forte di testa. Non è più giovanissimo, ma è un ragazzo molto serio e forte: potrebbe essere un attaccante che può fare molto comodo al Milan. Gli attaccanti in Europa costano tanto, allora il Milan prende un giocatore svincolato come Giroud: è una scommessa tra virgolette, in carriera ha segnato tanto. Secondo me è una buona scelta":