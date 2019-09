Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Gianni De Biasi ha commentato così il momento del Milan: "Giampaolo come tutti gli allenatori di una squadra che cambia tanto ha bisogno di tempo. L’anno scorso il Milan non è che abbia fatto sfaceli... la partita di domani sarà importante sia per i rossoneri che per il Torino che viene da qualche risultato negativo".