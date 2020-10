De Calò sul Milan: "I numeri parlano chiaro. Pioli bravissimo, Ibra decisivo nel salto di qualità dei rossoneri"

Alessandro De Calò, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento del Milan: "I numeri parlano chiaro, sono 21 partite consecutive che non perde ed ha un filotto di vittorie consecutive importanti e convincenti. Da dopo il lockdown il Milan non si è più fermato, forse ha trovato una prospettiva. Pioli è stato bravissimo e Ibra è stato decisivo nel salto di qualità di questa squadra. Il Milan gioca bene e ora soffre un po' il fatto di scendere in campo ogni 3 giorni, ma non è solo una questione di risultati, c'è un asse portante, con la crescita di tanti giovani. La prova del 9 sarà il giorno in cui Ibra sarà stanco o infortunato. Non può giocare 50 partite ogni 3 giorni ai livelli che ci ha abituato. Quello sarà il momento chiave perché al Milan manca un attaccante pesante".