De Grandis sul Milan: "Potrà essere brillante sia in campionato che in Champions"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Stefano De Grandis ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan con l'Atletico ha perso per l'inferiorità numerica, altrimenti avrebbe potuto vincere. Quella sconfitta ha condizionato il cammino del Milan. Non vedo un problema legato alla spensieratezza perchè il Milan potrà essere brillante sia in campionato che in Champions"