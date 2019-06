De Luca: "Per il Milan, l'esclusione europea è una sorta di patteggiamento"

Massimo De Luca, ex direttore Rai Sport, ha rilasciato queste parole ai microfoni di TMW Radio in merito all'esclusione del Milan dalla prossima Europa League: "Per il Milan, l'esclusione europea è una sorta di patteggiamento. La società rossonera ha scelto questa strada per poter ricostruire: se fossi un tifoso, non sarei arrabbiato. È un segnale per una ripartenza".