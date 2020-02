De Marco: "Calabria? Un episodio simile in Cagliari-Brescia, venne ammesso l'errore. L'AIA dovrebbe fare chiarezza"

Andrea De Marco, ex arbitro, ha commentato così a Radio Sportiva l'episodio del rigore concesso ieri alla Juventus da Valeri: "Calabria? Deve esserci uniformità quando il calciatore ha il braccio largo, la regola di assegnare un rigore in questi casi deve valere per tutti. Valeri ha scontentato Milan e Juve, il calcio di rigore è quello che ha fatto più discutere. Un episodio simile ma non uguale accadde in Cagliari-Brescia, ma poi venne ammesso l'errore. L'AIA dovrebbe fare chiarezza, ci vorrebbe un ufficio stampa".