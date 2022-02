De Siervo: "Serie A negli USA durante i Mondiali per due motivi"

Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, si è così espresso - come riportato da Calcio&Finanza - sulla possibilità di portare la Serie A negli Stati Uniti durante il prossimo Mondiale in Qatar: "Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali".