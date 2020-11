Di Marzio: "Eventuale rinnovo di Ibra non è prioritario. Il Milan si sta concentrando sugli altri prolungamenti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dei rinnovi in casa Milan. Queste le sue parole: "Il discorso su un eventuale rinnovo di Ibrahimovic, in questo momento, non è prioritario. La società si sta concentrando su altri prolungamenti ovvero quello di Donnarumma e Calhanoglu ma nelle ultime ore non si sono registrati grandi passi avanti."