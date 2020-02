Di Stefano: "Il Milan rinascerà quando tornerà a vincere con le grandi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Peppe Di Stefano, inviato rossonero, ha parlato del momento del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan da anni soffre chi lo precede in classifica. Negli anni scorsi magari i rossoneri non vincevano gli scudetti, magari perdeva contro le piccole ma poi vinceva contro le grandi. Ora è il contrario nel senso che fa il Milan con le piccole ma con le grandi soffre e fa fatica e spesso perde. Contro le grandi, infatti, i dati parlano di 16 gol subiti e 4 gol fatti, soffrendo e spesso perdendo meritatamente. Il Milan rinascerà definitivamente se tornerà a vincere con le grandi: non è un problema di allenatori o dirigenza ma un problema di personalità contro le grandi. I rossoneri stanno facendo un processo di rinascimento con giovani, qualche giocatore di esperienza e qualche tratto di identità rossonera ma bisogna riacquistare personalità con le grandi squadre"