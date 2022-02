Diaz a Sky: "Crediamo in quello che facciamo: dobbiamo continuare così"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Salernitana-Milan: "È una partita molto importante. In tutte le partite ci sono difficoltà, ma noi crediamo in uello che facciamo e in quello che facciamo. Ora dobbiamo lavorare e lottare tutti insieme, continuando a fare quello che stiamo facendo ora".

Il derby ha svoltato la tua stagione?

"Io penso che tutte le partite ho giocato bene, come tutta la squadra. Abbiamo sbagliato in alcune, ma forse meritavamo di più. Ora però continuiamo su questa scia, con questo talento e il sacrificio di cui questa squadra dispone".